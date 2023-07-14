Курчатов, Курская область, 14 июля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Беспилотник упал и взорвался в ночь на 14 июля в городе Курчатове (Курская область), написал глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА», — заявил Старовойт.

По словам губернатора, пострадавших в результате этого инцидента нет. Не пострадал ни один критически важный объект.

В результате падения и детонации дрона пострадали остекление и фасад одного из многоквартирных домов. Губернатор пообещал в ближайшее время помочь жильцам дома с восстановлением.

Ранее Старовойт сообщил, что в Глушковском районе ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку. Зафиксировано четыре прилёта и возгорание в одном из домов. В двух домах выбило окна, также повреждение получили заборы и фасады.

В результате обстрела пострадала газовая труба.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 июля возле Воронежа системы ПВО сбили три беспилотника.