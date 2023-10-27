Курск, 27 октября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Вечером 27 октября дежурные силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Министерстве обороны.

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«27 октября около 19 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА (беспилотным летательным аппаратом. — Прим. ред.) самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 26 октября в Минобороны России заявили о попытке киевского режима совершить теракт с помощью беспилотников самолётного типа в Курской области. Дроны перехватили российские средства противовоздушной обороны. Беспилотники были перехвачены неподалёку от населённого пункта Курчатов, рядом с которым находится Курская АЭС.

В ночь на 25 октября ВСУ в течение 20 минут атаковали четырьмя дронами Брянскую область. Как рассказал источник ИА Регнум, силы ПВО сбили все объекты. В Минобороны ранее сообщили об уничтожении четырёх дронов самолётного типа. Как уточнил собеседник агентства, сразу несколько украинских беспилотников были обнаружены и уничтожены в районе посёлка Супонево.

24 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы с городе был посажен беспилотник, сдетонировавший на земле. Городская инфраструктура не пострадала.