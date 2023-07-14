Курчатов, Курская область, 14 июля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Целью украинского беспилотника, упавшего в городе Курчатове Курской области, могла быть Курская АЭС и ведущие к ней линии электропередачи. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

ТАСС/ Григорий Сысоев

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. По информации главы региона, пострадавших нет, детонация беспилотника не повредила важные стратегические объекты города. Однако обломки дрона задели многоквартирный жилой дом — у него повреждены часть фасада и остекление.

Депутат Матвейчев допустил, что целью атаки украинского беспилотника мог быть важнейший стратегический объект города — Курская АЭС.

«Безусловно, целью украинского дрона была атомная электростанция, какие-нибудь линии электропередачи, ведущие к ней. Потому что киевский режим — это фашисты, которые готовы развязать атомную катастрофу. И им наплевать, кто от этого пострадает, что последствия будут ужасны для всего мира, в том числе для украинцев, для европейских стран. Они же — как обезьяна с гранатой — готовы взорвать что угодно! И если у них не отобрать оружие, то нанесут вред всему миру», — подчеркнул Матвейчев.

Депутат отметил, что российские власти давно пытаются донести до западных стран и до всего мира в целом, что киевский режим способен на любые террористические действия, в том числе на подрыв любой АЭС. И, как подчеркнул Матвейчев, последствия от подобной атаки ощутят не только в России и на Украине, но и во всех европейских государствах.

В подтверждение мнения депутата военный политолог Иван Коновалов напомнил о постоянных обстрелах Запорожской АЭС.

«ВСУ постоянно её обстреливают и атакуют. Поэтому они способны и на другие российские АЭС нацелиться. Нельзя исключать версии, что этот беспилотник в Курчатове как-то хотел задеть Курскую АЭС», — допустил Коновалов.

Эксперт отметил, что применение украинскими войсками БПЛА приняло уже очень масштабный характер. По мнению Коновалова, главной задачей использования ВСУ дронов может быть именно желание нанести ущерб мирному населению, потому что подобные атаки, как правило, приводят к повреждениям жилых домов, общественных мест и частного имущества. Таким образом, по словам военного эксперта, ВСУ пытаются открыто терроризировать россиян.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что 13 июля в нескольких километрах от Воронежа российские системы ПВО сбили три беспилотника. Губернатор уточнил, что в результате уничтожения беспилотников никто не пострадал, нет разрушений.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв рассказал, что для обеспечения безопасности российских АЭС приняты все необходимые меры. Лихачёв добавил, что мобилизованы специальные силы Министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля киевская армия активизировала работу беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции. Российские Вооружённые силы сообщили, что находятся в полной боевой готовности отражать любую атаку ВСУ.