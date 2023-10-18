Вашингтон, 18 октября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден 18 октября заявил, что опирался на данные Пентагона, утверждая, что не Армия обороны Израиля несёт ответственность за удар по больнице «Аль-Ахли».

Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

«Данные, которые мне предоставило моё министерство обороны», — заявил Байден, отвечая на вопрос журналистов пресс-пула Белого дома.

Заявление о том, что Вашингтон считает ХАМАС виновным в ударе по «Аль-Ахли», Байден сделал 18 октября во время визита в Тель-Авив. Во время пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху он сказал, что не израильская армия, а «другая команда», нанесла удар по больнице в Газе.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что удар по «Аль-Ахли» нанесла организация «Палестинский исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Палестина не согласна с этой версией. Представители ХАМАС и палестинские власти утверждают, что удар по больнице вечером 17 октября нанесли израильские военные. По данным палестинского минздрава, 471 человек погиб и 314 получили ранения в результате этой атаки.

Палестинские власти потребовали расследовать этот инцидент на международном уровне.

Израильский министр иностранных дел Эли Коэн 18 октября заявил, что на сегодняшнем заседании Совбеза ООН Израиль предоставит доказательства своей непричастности к атаке на «Аль-Ахли».

На заседании СБ ООН 18 октября Бразилия предложила проект резолюции, призывавшей к немедленному освобождению заложников и к объявлению гуманитарных пауз в Газе.

Россия предложила включить в документ осуждение атаки на больницу «Аль-Ахли» и неизбирательных ударов по мирным гражданам. Также Россия предложила осудить введённую Израилем блокаду Газы. США наложили вето на эту резолюцию.