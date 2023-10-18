Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Тель-Авив на заседании Совбеза ООН, назначенного на 18 октября, доказательства непричастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли» в Газе, сообщил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в соцсети соцсети X (бывший Twitter).

Mohammad Abu Elsebah/dpa/picture-alliance

«У нас есть конкретные доказательства того, что Израиль не наносил удары по больнице Аль-Ахли», — сказал он в видеообращении.

По его словам, Тель-Авив абсолютно уверен, что больница пострадала от ракеты группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он заявил, что всё международное сообщество сможет ознакомиться с доказательствами.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября армия обороны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео с анализом обстановки возле больницы «Аль-Ахли» до и после удара. Авторы ролика отметили, что на территории учреждения нет воронок, которые обычно остаются после воздушных ударов.

При этом ряд официальных ресурсов Израиля удалили видео удара по больнице в Газе, в котором заявляли, что взрыв произошёл из-за палестинской ракеты. В ЦАХАЛ по этому поводу ответили, что не публиковали этот ролик.

Удар по «Аль-Ахли» произошёл вечером 17 октября. Минздрав Палестины 18 октября сообщил о гибели 471 человека. Кроме того, 314 человек пострадали, 28 находятся критическом состоянии. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что палестинские власти выступают за международное расследование инцидента. Палестинское движение ХАМАС возложило вину за атаку на Израиль.