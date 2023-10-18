Москва, 18 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Власти Палестины выступили за международное расследование обстрела больницы в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали свыше 800 человек. Об этом 18 октября заявил журналистам посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Да, конечно [выступаем за международное расследование]», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Дипломат уточнил, что палестинская сторона считает самым лучшим вариантом международную конференцию по рассмотрению произошедшего инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесён вечером 17 октября, в связи с чем власти Палестины объявили трёхдневный траур. Палестинское движение ХАМАС обвинило в атаке армию Израиля и указало на ответственность Вашингтона за действия Тель-Авива. В свою очередь, израильские военные обвинили в атаке палестинцев.

Телеканал Al Arabiya позднее сообщил, что количество погибших и пострадавших превысило 800 человек. Сирия, Турция, Палестина и ряд других ближневосточных стран возложили вину на Израиль, который обвиняет в произошедшем движение «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал удар по больнице в Газе трагедией и настоящей гуманитарной катастрофой. Глава государства отметил, что такая атака является сигналом необходимости завершить разгоревшийся конфликт.