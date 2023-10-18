* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа на организацию «Палестинский исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 октября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

dpa/picture-alliance/ТАСС

Уточняется, что после трагического инцидента израильское военное ведомство провело проверку и анализ систем, из чего «стало ясно, что ЦАХАЛ не наносил ударов по больнице в секторе Газа».

«Больница пострадала в результате неудачного запуска ракеты террористической организации «Исламский джихад», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подверглась удару вечером 17 октября. По данным телеканала Al Arabiya, количество погибших и пострадавших при этой атаке превысило 800 человек.

В свою очередь, ранее в этот же день палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоит Израиль. Движение также указало на ответственность Вашингтона за действия Тель-Авива.

Власти Сирии 18 октября возложили ответственность за удар по больнице в Газе на западные страны и в первую очередь на США. Сирийская сторона считает, что за этой атакой, которая стала «одной из самых отвратительных и кровавых расправ против человечества в современную эпоху», стоит Тель-Авив.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона считает удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания. Она подчеркнула, что ближневосточный конфликт развивается драматически и набирает чудовищные обороты и это происходит не само по себе, а «режиссируется из Вашингтона и Лондона».