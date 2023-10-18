Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 18 октября заявил, что удар по больнице в Газе нанесла «другая команда».

«Похоже, удар был сделан другой командой, не вами», — сказал Байден на конференции с премьером Израиля.

Новость дополняется.