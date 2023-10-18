Москва, 18 октября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. США наложили вето на проект резолюции Бразилии в Совете Безопасности ООН по ситуации в Газе.

Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совет Безопасности ООН отклонил предложенные Россией поправки к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа и отказался включить в проект резолюции осуждение удара по больнице «Аль-Ахли» в Газе.

Россия от голосования по резолюции воздержалась, а США проголосовали против и заблокировали документ. Всего за проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза. От голосования также отказалась Великобритания.

Российская сторона предложила внести две поправки в проект резолюции. Первая — добавить параграф об осуждении неизбирательных ударов по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа. Вторая содержала осуждение от имени Совбеза введения блокады в отношении Газы.

Бразилия подготовила проект резолюции, которая призвала отменить предписание Израиля жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. Документ при этом содержал призыв к немедленному освобождению заложников, к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения доступа сотрудникам ООН и другим гуманитарным организациям.

Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал лицемерием голосование США по резолюции Бразилии в Совбезе.

В результате атаки по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа вечером 17 октября власти Палестины объявили трёхдневный траур. Палестинское движение ХАМАС обвинило в атаке Израиль и указало на ответственность США. В свою очередь, израильская сторона обвинила палестинцев. Пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари возложил ответственность за атаку на «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В министерстве здравоохранения Палестины 18 октября сообщили, что при ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа погиб 471 человек.