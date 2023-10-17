Рамалла , 17 октября, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по жертвам ракетного удара Израиля по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа. Об этом 17 октября сообщило «Палестинское агентство новостей».

РИА Новости / Сергей Гунеев Махмуд Аббас.

«Президент также распорядился приспустить флаги в знак траура по жертвам израильской агрессии», — говорится в сообщении.

Власти сектора Газа ранее сообщили, что от удара по больнице погибли более 500 человек. К раненым пока не может добраться скорая помощь.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль ранее 17 октября заявил, что от ударов по сектору Газа погибли более 3 тысяч человек, 11 тысяч человек получили ранения. Кроме того, более чем миллиону мирных жителей пришлось покинуть свои дома, спасаясь от ударов армии Израиля, сказал посол.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября. Палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, а потом захватило ряд населённых пунктов. Израиль восстановил контроль над территорией и продолжил наносить удары по сектору Газа, где предположительно укрываются бойцы палестинского движения.