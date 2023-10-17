Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Предварительное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа связан с неудачным пуском ракеты ХАМАС. Об этом 17 октября сообщил израильский телеканал i24.

Иван Шилов ИА Регнум

«Первоначальное расследование Армией обороны Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС», — сказано в сообщении телеканала.

В свою очередь, официальный представитель Армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что расследование ещё идёт.

«Есть много ударов с воздуха, много осечек при запусках ракет, много ложных сообщений от ХАМАС», — приводит слова Хагари газета The Times of Israel.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным минздрава Газы, удар ВВС Израиля по больнице в палестинском анклаве стал причиной гибели более 500 человек, большинство из них женщины и дети.

По данным телеканала Al-Jazeera, по больнице ударили управляемыми ракетами, то есть именно больница была целью удара.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по жертвам ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа.

Обострение ситуации в Израиле произошло 7 октября. Палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, а потом в результате наземной операции захватило ряд населённых пунктов. Израиль восстановил контроль над территорией и продолжил наносить удары по сектору Газа, где предположительно укрываются бойцы палестинского движения.