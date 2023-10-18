Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Самолёт президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена приземлился в аэропорту Тель-Авива. Об этом 18 октября сообщил пресс-пул Белого дома.

Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Президентский борт приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51 по местному времени (совпадает с мск)», — говорится в сообщении.

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Выходящего из самолёта Байдена лично встретил премьер Израиля Беньянмин Нетаньяху.

После удара по больнице в секторе Газа Байден выразил соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц в результате трагического инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесён удар. По информации телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные минздрава Газы, число погибших и раненых в результате трагедии превысило 800 человек.

Радикальное палестинское движение ХАМАС обвинило в атаке на больницу армию Израиля и заявило об ответственности американских властей за действия Тель-Авива. Израильские военные, в свою очередь, возложили ответственность за атаку на палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия считает удар по баптистской больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания. Дипломат уточнила, что обострение палестино-израильского конфликта идёт не само по себе, а «режиссируется из Вашингтона и Лондона».