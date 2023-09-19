Москва, 19 сентября, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Командование миротворцев России призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь, а также к деэскалации и продолжению переговоров, сообщили 19 сентября в Минобороны России.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Российский миротворческий контингент с 12:00 фиксирует многочисленные нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны в Карабахе», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

По данным ведомства, российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медпомощи пострадавшим. В течение дня в распоряжение миротворцев в Карабахе эвакуировали 469 человек, включая 185 детей. Медицинские работники оказали помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырём детям.

В Нагорном Карабахе 19 сентября начались бои. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». Позже в Баку заявили, что близки к выполнению основных задач. МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха армянских военных и распустить руководство непризнанной республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей. Также премьер сообщил о призывах, звучащих из Нагорного Карабаха, к госперевороту в Армении.

В Степанакерте сообщили, что в ходе операции азербайджанской армии пять человек погибли, 80 получили ранения, из которых 15 — мирные жители.

В свою очередь Армения осудила действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 19 сентября заявил, что российские миротворцы продолжат работать в Нагорном Карабахе, чтобы вернуть регион к миру. При этом он подчеркнул, что российская сторона видит напряжённость и возобновление боевых действий. Песков добавил, что безопасность миротворцев для Москвы является важным приоритетом.

После заключения 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах. После этого перестала ухудшаться ситуация на границе стран и прекратились боевые действия.

В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, а Пашинян добавил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

После встречи он сказал, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.