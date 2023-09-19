Москва, 19 сентября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Российские миротворцы, которые находятся в Нагорном Карабахе, выполняют свою функцию. Об этом 19 сентября в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Рюмин/ТАСС

По его словам, миротворцы продолжат работать в Нагорном Карабахе, чтобы вернуть регион к миру. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона видит напряжённость и возобновление боевых действий.

«Миротворцы выполняют свою функцию, но ситуация остаётся непростой. Нынешний всплеск напряжённости и враждебных боевых действий является серьёзным вызовом и угрозой для мирного населения», ― указал Песков.

Он также добавил, что информации об угрозе жизни российских миротворцев в Нагорном Карабахе пока не было.

«Наши военные находятся в непосредственном контакте со сторонами. Все контакты главным образом идут по линии военных», ― добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что безопасность миротворцев для Москвы является важным приоритетом.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян в сентябре выступил с рядом резких заявлений. В частности, он сказал, что российские миротворцы якобы «не справились» со своей миссией в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что Армения, чьи интересы Россия защитила во время конфликта в Нагорном Карабахе, больше не может полагаться на Москву как на гаранта безопасности. Причина, по его словам, кроется в украинском конфликте.

О начале Азербайджаном «антитеррористических действий» локального характера в Нагорном Карабахе министерство обороны республики сообщило 19 сентября. В ведомстве заявили, что мероприятия проводят для обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановления конституционного строя. Позже МИД Азербайджана заявил, что единственным путём к миру в регионе является полный вывод Вооружённых сил Армении из Нагорного Карабаха.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что информацию о начале боевых действий в Нагорном Карабахе довели до российских миротворцев за несколько минут до их начала. Никаких заблаговременных уведомлений с азербайджанской стороны сделано не было.

Она добавила, что МИД Армении призывает Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе. В связи с этим российский дипломат задалась вопросом, как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.

Пашинян заявил, что Ереван ожидает от российских миротворцев действий для стабилизации ситуации в Карабахе.

Россия развернула миротворческий контингент вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, в соответствии с подписанным 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня.