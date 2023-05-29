Ереван, 29 мая, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не удовлетворен итогами переговоров с коллегами из России, состоявшимися 25 мая в Москве, по разблокированию Лачинского коридора. Он заявил об этом 29 мая во время своего выступления в парламенте республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Как отметил Пашинян, ситуация с блокированием Лачинского коридора и сложившейся на фоне этого гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе была одной из тем обсуждения в Москве.

«Мы обсуждали эту тему с нашими коллегами из России. Не могу сказать, что результаты этой дискуссии удовлетворительны», — сказал он.

Также глава правительства уточнил, что власти Армении продолжат переговоры с российской стороной по этой ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что в ближайшем будущем Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор, если Ереван вновь не поменяет свою позицию. Он отметил, что после признания армянской стороной территориальной целостности Азербайджана какого-либо серьёзного препятствия для подписания мирного договора не осталось.

Президент России Владимир Путин 25 мая заявил, что российская сторона остаётся верна позиции по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках трёхсторонних договоренностей с Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что Москва не меняла свою позицию по Лачинскому коридору.