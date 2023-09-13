Москва, 13 сентября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Власти Турции хотят внимательно изучить перспективы газового хаба, предложенного ей Россией, так как ситуация на европейских рынках сильно изменилась. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 сентября заявил Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

ТАСС/IMAGO/Rupert Oberhäuser

Ранее появилась информация, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить спрос и предложение на газовом рынке Европы в рамках проекта газового хаба, предложенного Анкаре Москвой.

Как пояснил Фролов, этот хаб, о котором говорят в Анкаре, не предполагает какую-то специфическую турецкую наценку на данный вид углеводородов. Скорее, это торговая площадка — биржа, на которую можно прийти и купить газ.

«Для РФ эта схема интересна тем, что она позволяет избавиться от ответственности за доставку газа до конечного потребителя в Европейском союзе и рисков, связанных с выполнением долгосрочных контрактов, — сказал Фролов. — Для региона цены на этой бирже будут примерно одинаковыми. Кроме того, этот хаб может стать одним из наиболее влиятельных (с точки зрения ценообразования) в Европе. А Турция очень хочет стать крупным газовым узлом для ЕС. Например, как Австрия, у которой есть центральный европейский газовый хаб, есть точка сдачи газа».

Однако предварительно турки ходят провести исследования и изучить спрос, так как ситуация очень сильно изменилась.

Фролов подчеркнул, что сама по себе идея газового хаба более чем разумна и вполне реализуема. Этот хаб привлечёт какое-то количество потребителей, однако вопрос, какое. Второй вопрос ещё важнее: даже если создать газовый хаб, который позволит продавать в год 60 млрд кубических метров газа, Европейский союз не сможет принять эти объёмы.

«Там нет необходимого количества труб. То есть нужно прокладывать новые трубы. А для этого нужно понимание спроса. Поэтому, скорее всего, на первом этапе через хаб будет продаваться 5, максимум 10 млрд кубических метров в год», — предположил Фролов.

При этом он констатировал, что у европейцев фактически нет никакого плана по отказу от российского газа. Есть лишь «кричалки» и надежды на некую «энергетическую перезагрузку ЕС» и постепенный отказ от энергоносителей из России. Но чётко выстроенных планов с пониманием того, откуда они будут брать газ, сколько его потребуется, нет.

«Не следует забывать и о том, что в 2022 году в ЕС и Великобритании спрос на газ упал на 70 млрд кубических метров. Это рекордный показатель! — добавил эксперт-энергетик. — В 2023 году за первые восемь месяцев спрос упал на 26 млрд кубических метров. Если мы будем сравнивать итоговые показатели 2023 года с показателями 2021 года, то падение спроса в Европе составит порядка 100 млрд кубических метров. Это колоссальная величина. Такого никогда не было. Это не плановое снижение и не результат разумных действий европейских властей. Это именно обвал под давлением высоких цен».

Таким образом, проблема Европейского союза и Европы в целом состоит в том, что, несмотря на свою значимость для поставщиков газа, этот регион оказывается менее привлекательным рынком, чем Азия. Фролов подчеркнул, что Европа — это «падающий, обваливающийся, рушащийся рынок».

«И перспективы восстановления спроса, мягко говоря, не очевидны, — заявил Фролов. — Безусловно, через какое-то время мы увидим это восстановление, но с какой динамикой оно будет идти, неизвестно. А вот Азия — это растущий рынок. Особенно рынок Китая, а также перспективные рынки Индии и Пакистана. Крупнейшие потребители сжиженного природного газа находятся в Азии. Даже в провальном 2022 году Китай вместе с Японией потребил больше СПГ, чем Европа».

При этом Китай, как подытожил Фролов, собирается наращивать спрос и готов заключать долгосрочные контракты.

В свою очередь, Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ, полагает, что с коммерческой точки зрения у проекта этого хаба хорошие перспективы.

«Фактически Турция уже является газовым хабом, через который российский газ поставляется в страны юго-восточной Европы, речь идёт лишь об увеличении масштабов поставок, для чего потребуется модернизация газовой инфраструктуры, — заметил экономист. — Совокупная пропускная способность «Голубого» и «Турецкого» потоков составляет 48 млрд куб. метров газа в год, что более чем вдвое ниже мощностей уничтоженных год назад «Северных потоков».

Плюс основным потребителем газа являются регионы центральной Европы, наиболее промышленно развитые страны. Так что полностью заместить утрату северного маршрута поставок газа европейским потребителям обсуждаемый сейчас турецкий газовый хаб не сможет.

«Европа нуждается в поставках российских энергоресурсов, и они будут расширяться, как только прагматизм и забота о национальных интересах возьмёт верх над геополитикой», — подытожил экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр энергетики Турции Фатих Донмез пообещал, что хаб по поставкам природного газа в Европу через турецкую территорию начнёт функционировать максимум в течение года.

Сам Эрдоган также заявил, что предложенный российской стороной проект по созданию газового хаба в Турции (во Фракии) будет реализован.

По его мнению, благодаря таким проектам Турция станет энергетическим хабом, а в будущем — центром мировой энергетики, точкой, через которую будут проходить трубопроводы для снабжения газом стран по всему миру. Для реализации этих амбициозных планов в Стамбуле создадут международный центр финансирования проектов, касающихся экспорта природного газа.

Российская сторона также подчеркивала актуальность запуска газового хаба в Турции.

Однако в марте 2023 года появилась информация, что землетрясения на юго-востоке Турции сказались на графике реализации проекта газового хаба, хотя о его приостановке речь пока не идёт.