Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Вопрос запуска газового хаба в Турции, позволяющего обеспечить поставки российского голубого топлива в Европу, остается актуальным, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, в настоящее время стороны занимаются созданием соответствующей электронной торговой площадки по продаже природного газа.

«Да, она остается на повестке дня, но я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ, мы и наши турецкие друзья это знают, речь идёт о создании электронной площадки торговой…», — отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Владимир Путин предложил создать в Турции хаб по поставкам газа в Европу. Он отметил, что этим путём можно будет прокачивать и то голубое топливо, которое восполнит утраченные объемы транзита через взорванные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил эту идею. 21 мая бывший министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам газа в Европу начнет действовать через страну максимум в течение года.