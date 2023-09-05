Стамбул, Турция, 5 сентября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Турция станет энергетическим хабом, а в будущем — центром мировой энергетики, заявил 5 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил телеканал TRT.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По итогам встречи в России с президентом Владимиром Путиным глава Турции рассказал, что на переговорах в Сочи удалось обсудить энергетический сектор по отдельным направлениям.

Он заявил, что Турция в будущем станет точкой, через которую будут проходить трубопроводы для снабжения газом стран по всему миру. В Турции появится газораспределительный центр.

«[На переговорах] мы заявили, что превратим нашу страну в энергетический хаб, и создаём для этого необходимую инфраструктуру и физические возможности», — сказал Эрдоган.

Он рассказал, что Турция станет важной газовой базой для региональной географии, центром региона и, наконец, центром мировой энергетики.

В Стамбуле появится международный центр финансирования проектов, касающихся экспорта природного газа, отметил президент Турции, добавив, что это будет такой центр, как в Гамбурге или в Лондоне.

«Мы обсудим этот план с Россией», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече в Сочи 4 сентября Путин по итогам переговоров с делегацией из Турции, возглавляемой Эрдоганом, сказал, что в рамках реализации плана создания на турецкой территории газового хаба Газпром уже направил компании BOTAS проект дорожной карты.

Путин добавил, что через Турцию Россия готова поставлять газ потребителям в третьи страны.

Планы создания газового хаба в Турции Путин изложил в октябре прошлого года. Это произошло после того, как в результате диверсии оказался невозможным транзит газа по «Северному потоку» и «Северному потоку — 2». Он предложил сделать поставки российского газа через Турцию в Европу основным маршрутом.