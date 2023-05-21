Анкара, 21 мая, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Хаб по поставкам природного газа в Европу через турецкую территорию начнет функционировать максимум в течение года, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез в эфире телеканала Haber Global.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он отметил, что этим путем станет поступать в том числе и голубое топливо, восполняющее утраченные объемы транзита через газопроводы «Северный поток», которые были подорваны в сентябре 2022 года. Донмез также подернул, что хаб позволит продавать европейским странам больше газа и «диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции».

Министр добавил, что открытие указанного канала поставок газа имеет особенную важность для государств Южной Европы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил создать в Турции хаб, используя который можно будет перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток». Анкара одобрила инициативу, а также выразила готовность к строительству хаба и центра торговли газом.

6 марта член Совета по безопасности и внешней политике при турецком президенте Чагры Эрхан заявил, что Турции нужны российские инвестиции для строительства газового хаба. 19 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что власти его страны работают быстрыми темпами над тем, чтобы хаб на территории республики ввели в эксплуатацию как можно раньше.