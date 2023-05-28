Анкара, 29 мая, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Предложенный президентом России Владимиром Путиным проект по созданию газового хаба в Турции будет реализован, пообещал переизбранный на второй срок турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

В своей речи перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов он сказал, что в поздравительном послании российского коллеги повторяется вопрос, чтобы турецкая Фракия стала газовым хабом.

«Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет хабом», — заявил Эрдоган.

В будущем он пообещал и дальше укреплять позиции Турции, инвестируя в энергетику и транспорт для выведения их на новый уровень.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, идея создания газового хаба в Турции опасна и угрожает энергетической независимости страны. Он предлагал разрешить ситуацию с продажей газа европейским странам с месторождений в Восточном Средиземноморье со скидкой без задействования хаба.

Президент России Владимир Путин осенью 2022 года предложил создать в Турции газовый хаб, инициатива нашла поддержку у Анкары.