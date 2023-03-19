Анкара, 19 марта, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Власти Турции «быстро» работают над тем, чтобы газовый хаб на территории страны был введен в эксплуатацию как можно раньше, заявил 19 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Турция должна стать центром производства, транспортировки и торговли природным газом, отметил он.

Ранее в марте 2023 года сообщалось, что землетрясения на юго-востоке Турции сказались на графике предложенного Россией проекта газового хаба, однако речи о его приостановке нет.

Представители турецких властей при этом отмечали, что Анкаре нужны будут российские инвестиции для строительства хаба, а запланированные на февраль 2023 года переговоры были перенесены из-за землетрясений.