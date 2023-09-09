Москва, 9 сентября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. В период 2–9 сентября российские войска нанесли шесть групповых ударов по военной инфраструктуре Украины и базам подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщил на брифинге 9 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ВС России нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива», — заявил военный.

Вместе с тем российские войска ударили по базам подготовки диверсантов ВСУ и террористов «Русского добровольческого корпуса». Кроме того, удары нарушили работу систем стратегической радиотехнической разведки и материально-технического обеспечения ВСУ на херсонском и запорожском направлениях.

Как сообщало ИА Регнум 8 сентября, российская армия нарастила силу ударов дронами и ракетами по объектам на Украине, нанося невосполнимые потери. Об этом заявил бывший советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Он уточнил, что удары российских войск становятся «фактически тотальными». Накануне он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неспособности обеспечить защиту портовой инфраструктуры в Одессе от ударов России. Экс-советник Кучмы добавил, что в руководстве Украины могут делать только пустые заявления.

С 18 июля Россия наносит массированные удары по объектам инфраструктуры в Одессе и Николаеве. Российские войска поразили пункты подготовки терактов с применением морских беспилотников и места их изготовления. Также Минобороны сообщило о поражении хранилищ топлива ВСУ. В Кремле удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе назвали актом возмездия. Позднее, 3 сентября, стало известно о мощном ночном взрыве в Одессе. По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени, где расположены военные объекты. После этого глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер заявил, что в результате взрывов пострадала портовая инфраструктура.