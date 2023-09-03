Наступивший 557-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием от СМИ о мощном взрыве в Одессе ночью 3 сентября. Также сообщается о вероятной работе ПВО после объявления воздушной тревоги. По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени, где расположены военные объекты. Вероятно, удар по ним был нанесен дронами «Герань-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Ранее сирены включили в Николаевской области, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областях.

Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 3 сентября повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В 02:25 по московскому времени 3 сентября по направлению: населённый пункт Нетайлово — Куйбышевский район выпущено два кассетных снаряда калибра 155 мм.

После массированной атаки дронами восстановлено движение по Крымскому мосту. Во всех трёх попытках ВСУ использовали полупогружные безэкипажные катера.

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