Москва, 18 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются ударами возмездия за теракт на Крымском мосту. Об этом 18 июля заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

На вопрос, являются ли сегодняшние ночные удары возмездием за Крымский мост, Песков ответил: «Да».

Как передавало ИА Регнум, 18 июля в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы.

Также в ведомстве рассказали о поражении хранилищ топлива для ВСУ в районе Одессы и Николаева. Все назначенные цели поражены, на объектах начались пожары и детонация.