Одесса, Украина, 3 сентября, 2023, 03:58 — ИА Регнум. В Одессе ночью 3 сентября прогремел взрыв, известило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Сообщают о мощном взрыве в Одессе. Предварительно — работа ПВО», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени Одесской области.

Ранее ИА Регнум передавало, 3 сентября в 01:05 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу. Ранее сирены включили в Николаевской области, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областях.

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе также ночью 14 августа. В регионе в это время действовал режим воздушной тревоги. В период с 01:29 мск по 02:30 мск поступило как минимум пять сообщений о взрывах в городе.