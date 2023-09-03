Одесса, Украина, 3 сентября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. В Одесской области в результате взрывов пострадала портовая инфраструктура. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

«Есть попадание в припортовую инфраструктуру», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о мощном взрыве в Одессе ночью 3 сентября. В Одесской области объявили воздушную тревогу. Ранее сирены включили в Николаевской области, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областях. Также сообщается о вероятной работе ПВО после объявления воздушной тревоги. По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени, где расположены военные объекты. Вероятно, удар по ним был нанесен дронами «Герань-2».