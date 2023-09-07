Киев, 7 сентября, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся защитить одесскую инфраструктуру от российских ударов, заявил 7 сентября экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Черноморский морской торговый порт

«Не отбились в Одессе, портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады. Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент», — сказал он на YouTube-канале.

Соскин добавил, что Зеленский не может ничего сделать для защиты одесской инфраструктуры, разрушение которой повлечёт для всей Украины серьёзные последствия. Вместе с тем он раскритиковал решение президента снять с должности министра обороны Украины Алексея Резникова, указав, что на замену в правительстве Зеленского приходят некомпетентные кадры.

«Думаю, что «лавочка Зеленского» уже почти отыгралась», — подытожил Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 июля Россия наносит массированные удары по объектам инфраструктуры в Одессе и Николаеве. Российские войска поразили пункты подготовки терактов с применением морских беспилотников и места их изготовления. Также Минобороны сообщило о поражении хранилищ топлива ВСУ. В Кремле удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе назвали актом возмездия.

Позднее, 3 сентября, стало известно о мощном ночном взрыве в Одессе. По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени, где расположены военные объекты. После этого глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер заявил, что в результате взрывов пострадала портовая инфраструктура.