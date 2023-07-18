Минобороны показало кадры удара по объектам инфраструктуры в Одессе
Москва, 18 июля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры группового удара высокоточным оружием по объектам инфраструктуры ВСУ в Одессе.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что была атакованы пункты, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также места их изготовления.
Также в ведомстве сообщили о поражении хранилищ топлива для ВСУ в районе Одессы и Николаева. Все назначенные цели были поражены, на объектах начались пожары и детонация, отметили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны заявили, что российские войска за прошедшие сутки отразили 20 атак ВСУ на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 18 июля сработала система ПВО, прогремела серия взрывов. За ночь в городе на юге Украины взрывы прогремели трижды.