Москва, 18 июля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры группового удара высокоточным оружием по объектам инфраструктуры ВСУ в Одессе.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В российском оборонном ведомстве уточнили, что была атакованы пункты, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также места их изготовления.

Также в ведомстве сообщили о поражении хранилищ топлива для ВСУ в районе Одессы и Николаева. Все назначенные цели были поражены, на объектах начались пожары и детонация, отметили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны заявили, что российские войска за прошедшие сутки отразили 20 атак ВСУ на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 18 июля сработала система ПВО, прогремела серия взрывов. За ночь в городе на юге Украины взрывы прогремели трижды.