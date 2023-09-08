Киев, 8 сентября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Российская армия нарастила силу ударов дронами и ракетами по объектам на Украине, нанося невосполнимые потери, заявил 8 сентября экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

Павел Львов/РИА Новости Запуск ракеты «Кинжал»

«Фактически тотальными становятся эти удары. В один удар фактически наносятся практически невосполнимые потери», — сказал он.

Соскин накануне также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неспособности обеспечить защиту портовой инфраструктуры в Одессе от ударов России. Экс-советник Кучмы добавил, что в руководстве Украины могут только делать пустые заявления.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 июля Россия наносит массированные удары по объектам инфраструктуры в Одессе и Николаеве. Российские войска поразили пункты подготовки терактов с применением морских беспилотников и места их изготовления. Также Минобороны сообщило о поражении хранилищ топлива ВСУ. В Кремле удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе назвали актом возмездия.

Позднее, 3 сентября, стало известно о мощном ночном взрыве в Одессе. По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени, где расположены военные объекты. После этого глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер заявил, что в результате взрывов пострадала портовая инфраструктура.