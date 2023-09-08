Москва, 8 сентября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Гендиректор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук заявил, что из-за атак беспилотников на Москву приходится корректировать маршруты самолётов, а это ведёт к дополнительным расходам.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Если борт шёл во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полёта дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании», — рассказал Тыщук.

По словам Вячеслава Илюшина, гендиректора компании «Авиатим», занимающейся организацией чартерных рейсов, час полёта самолёта Boeing 737-800 стоит приблизительно 750–800 тыс. руб. У «Победы» 41 среднемагистральный Boeing 737-800, базирующийся в Шереметьево и Внуково.

Аналогичные данные по расходам привёл Андрей Патраков — основатель сервиса обеспечения безопасности полётов RunAvia, отметив, что, чем выше среднемесячный налёт самолёта, тем ниже стоимость лётного часа.

Комментируя недавние решения Росавиации об изменениях маршрутов самолётов, которые ведомство принимало в связи с атаками беспилотников, Тыщук отметил, что адаптироваться к этому непросто.

«Конечно, приходится уходить на запасные аэродромы, и появляются дополнительные затраты. И это неудобство для клиентов прежде всего», — сообщил он в интервью РБК.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 7 сентября заявило о нескольких попытках атаковать территорию России украинскими беспилотниками — в 03:00 мск (беспилотники сбыли над Ростовской и Московской областью), в 06:30 мск и в 07:00 мск (в Брянской области). Кроме того, два дрона система ПВО перехватила в Брянской области вечером.

Из-за действий системы ПВО в Подмосковье Росавииция сообщила об изменениях маршрутов движения самолётов, направляющихся в аэропорты Москвы и из них. Затем Росавииция уточнила, что все введённые частичные ограничения прекратили действие и что аэропорты работают в штатном режиме.

Аналогичная ситуация неоднократно наблюдалась в Москве и Московской области с мая этого года, большинство — в августе (в районе 15 атак беспилотников). В сентябре беспилотники, следовавшие к Москве, сбили 1 и 5 числа.