Москва, 1 сентября, 2023, 08:58 — ИА Регнум. В аэропорту Домодедово вводились ограничения на полёты с 05:39 до 08:00, сейчас воздушная гавань работает штатно. Об этом сообщили в аэропорту.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что ограничения на приём и вылет воздушных судов с 05:39 до 08:00 в Домодедово вводились для обеспечения дополнительных мер безопасности полётов.

В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, уточнили в воздушной гавани, добавив, что в период действия ограничений самолёты могут быть перенаправлены на запасные аэродромы либо продолжить выполнение полёта в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.

Как передавало ИА Регнум, российскими средствами противовоздушной обороны была пресечена очередная попытка украинских войск совершить террористическую атаку с помощью беспилотника в Московской области. Вражеский беспилотник был успешно ликвидирован над территорией Люберецкого района Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Глава города поблагодарил российских военных за неиспорченный праздник — День знаний.