Москва, 7 сентября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Московские аэропорты после временных ограничений на полёты восстановили работу в прежнем режиме. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Росавиации.

Илья Лазарев/ТАСС Место падения беспилотника в Московской области

В Федеральном агентстве воздушного транспорта уточнили, что частичные ограничения на приём и вылет воздушных судов вводили в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово.

«С целью обеспечения безопасности полётов на запасной аэродром ушло одно воздушное судно», — добавили в Росавиации.

В пресс-службе Домодедово заявили, что ограничивали прилёт и вылет лайнеров с 2:33 до 4:15 мск.

Сейчас все аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ночью 7 сентября сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые пытались поразить объекты на территории России. Как уточнили в Минобороны, они пролетали в небе над Ростовской областью и Раменским районом Подмосковья. Их засекли и уничтожили примерно в 03:00 по московскому времени.

7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин написал, что в ночь на 7 сентября в Раменском городском округе сбили БПЛА, который двигался в сторону столицы России. По предварительным данным, удалось избежать повреждений и нет пострадавших.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, что российские военные уничтожили два дрона в Ростове-на-Дону. Один из беспилотников поразили за городом, а второй — в центре города, в районе пересечения улицы Пушкинской и переулка Островского. В результате произошло возгорание, несколько автомобилей получили повреждения. Также в трёх зданиях повредило фасады и выбило окна.

Ещё один украинский беспилотник самолётного типа 7 сентября в 7:00 мск силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, в результате падения осколков сбитого дрона повреждения получили здание железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей.