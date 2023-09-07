Москва, 7 сентября, 2023, 08:59 — ИА Регнум. В Московской, Ростовской и Брянской область в ночь на 7 сентября пресекли атаки украинских пяти беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), нацеленных на объекты на российской территории.

Эрик Романенко/ТАСС Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

В Подмосковье дрон смогли обезвредить в Раменском городском округе. В Брянской области удалось сбить два БПЛА. Упавшие фрагменты одного из дронов повредили здание железнодорожного вокзала, привокзальную площадь и несколько автомобилей.

Ещё два беспилотника были поражены в Ростовской области. Один из этих БПЛА добрался до центральной части Ростова-на-Дону, где при падении его фрагментов произошло возгорание на земле. Кроме того, осколки дрона причинили повреждения нескольким автомобилям и фасадам трёх зданий, в которых также выбило окна.

Власти города заявили о готовности выделить жилье в маневренном фонде тем, кто проживает в этих пострадавших домах. Кроме того, в районе падения обломков БПЛА в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации.

Второй беспилотник в Ростовской области сбили за пределами региональной столицы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 сентября система противовоздушной обороны (ПВО) смогла отразить атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Калужской, Тверской и Московской областях. Сбитый в Подмосковье беспилотник своими фрагментами повредил бытовую постройку и вызвал пожар.

В ночь с 5 на 6 сентября российские военные уничтожили дрон самолетного типа в Брянской области. Его части упали над Навлинским районом, не нанеся каких-либо повреждений.