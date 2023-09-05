Истра, Московская область, 5 сентября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Сбитый в ночь на 5 сентября над территорией Истры в Московской области украинский беспилотник содержал взрывоопасные элементы, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра БПЛА был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы», — написала Витушева.

В комментарии под фотографиями с места падения обломков беспилотника она отметила, что специалисты осмотрели фрагменты дрона и отправили на экспертизу. Экспертиза установит мощность взрывоопасных элементов, пояснила чиновник, добавив, что оперативные службы продолжают работу на месте ЧП.

Витушева разместила фотографии, на двух из которых — обломки сбитого дрона. Также заснят дом, получивший небольшие повреждения в результате падения обломков.

Как сообщало ИА Регнум, над Истрой в ночь на 5 сентября силы ПВО сбили беспилотник. В Минобороны заявили, что дрон запустили с Украины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотник летел в сторону российской столицы.

Витушева со своей стороны сообщила, что беспилотник силы ПВО уничтожили в 04:15 мск. Из-за падения обломков загорелась хозяйственная постройка в садоводческом товариществе. Пожар вскоре потушили.