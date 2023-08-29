Донецк, 29 августа, 2023, 08:38 — ИА Регнум. На донецком направлении Вооружённые силы России ракетным ударом ликвидировали эшелон с боеприпасами ВСУ. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны России Солдаты ВС России

Отмечается, что разведывательное подразделение ВС России выявило прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки. Координаты данной цели были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса наземного базирования, который нанёс высокоточный удар.

Уточняется, что в результате поражения украинского воинского эшелона были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, порядка 30 военнослужащих, также ликвидированы до 10 единиц техники ВСУ.

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Как передавало ИА Регнум, военно-морской флот (ВМФ) России нанёс групповой удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ, цель достигнута, объект поражён.

28 августа над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету, а также два беспилотника.

Российские военные уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области. ВС России уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях, а также в ДНР. Также российские бойцы уничтожили в Николаевской области пункт управления ВСУ.

20 августа российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе города Очакова в Николаевской области. При этом 17 августа сообщалось об уничтожении эшелонов с боеприпасами на железнодорожной станции в Днепропетровской области.