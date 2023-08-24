Москва, 24 августа, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Днепропетровской областях, а также в ДНР, сообщили 24 августа в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уничтожены четыре склада боеприпасов противника», — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По данным ведомства, склады ВСУ ликвидировали в районах населённых пунктов Львово (Херсонская область), Михайловка (Харьковская область), Искра (Днепропетровская область) и Красногоровка (ДНР).

Как сообщало ИА Регнум, в российском оборонном ведомстве заявили 24 августа, что российские войска уничтожили в Николаевской области пункт управления ВСУ. Также российские военные ликвидировали украинскую РЛС и две пусковые установки ЗРК С-300ПС.

20 августа Конашенков рассказал, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе города Очакова в Николаевской области. По данным ведомства, потери ВСУ на херсонском направлении составили до 30 украинских военных и два автомобиля.