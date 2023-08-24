Москва, 24 августа, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили в Николаевской области пункт управления, а также РЛС и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРС) С-300ПС. Об этом 24 августа заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Зелёный Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС», — сказал он.

Военный уточнил, что также были уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ у Львово в Херсонской области, у Михайловки в Харьковской области, около Искры в Днепропетровской области и у Красногоровки в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Конашенков рассказал, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе города Очакова в Николаевской области. По его данным, также на херсонском направлении было ликвидировано до 30 украинских военных и два автомобиля.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 15 августа заявил, что, по предварительным итогам, военный ресурс ВСУ почти исчерпан. Глава оборонного ведомства указал, что иностранные советники используют украинских военнослужащих для отработки различных вариантов ведения военных действий и не принимают в расчёт уровень потерь в ВСУ.