Москва, 25 августа, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили полевой склад с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга 25 августа заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов», — уточнил Конашенков.

По данным ведомства, на запорожском направлении российские бойцы отразили пять атак противника. Потери ВСУ на этом направлении составили более 110 украинских военных. Также ВС России ликвидировали за минувшие сутки на данном направлении две боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера Stryker производства США, три артиллерийские системы М777 американского производства и два орудия FH-70 производства Великобритании.

В Минобороны 24 августа заявили, что российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях, а также в ДНР. Также российские бойцы уничтожили в Николаевской области пункт управления ВСУ.

Конашенков 20 августа рассказал, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе города Очакова Николаевской области. При этом 17 августа сообщалось об уничтожении эшелонов с боеприпасами на железнодорожной станции в Днепропетровской области.