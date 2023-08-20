Москва, 20 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине в минувшие сутки уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Очакова, сообщил 20 августа на брифинге Министерства обороны РФ официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе города Очаков Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — сказал Конашенков.

Кроме того, на том же (херсонском) направлении в минувшие сутки было уничтожено до 30 военнослужащих противника и два автомобиля, отметили в Минобороны.

Ранее представители властей Украины неоднократно говорили о нехватке боеприпасов у ВСУ. В частности, в начале августа 2023 года об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Минобороны РФ ранее неоднократно сообщали об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ на всех направлениях специальной военной операции. В частности, 17 августа сообщалось об уничтожении эшелонов с боеприпасами на железнодорожной станции в Днепропетровской области.

Также 20 августа в Минобороны сообщили об отражении восьми атак ВСУ в Запорожской области, уничтожении более 130 военнослужащих противника на южнодонецком направлении и 280 — на донецком направлении.