Москва, 17 августа, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ракетным ударом уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщили 17 августа в Министерстве обороны РФ.

«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», — заявил на брифинге ведомства официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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На том же (донецком) направлении были отражены четыре атаки ВСУ, а штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 310 военнослужащих и 14 единиц техники, отметили в Минобороны.

Также 17 августа в ведомстве сообщили о поражении командно-наблюдательного пункта и склада боеприпасов ВСУ, поражении двух пунктов управления беспилотниками ВСУ, массовых потерях личного состава и техники ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают существенный дефицит оружия и боеприпасов, в частности крупнокалиберных.

Эту информацию подтверждают и российские бойцы в зоне СВО. На сватовском направлении у подразделений ВСУ — дефицит боеприпасов, рассказал в июле 2023 года журналистам разведчик с позывным Бен.

Западные политики уже приближаются к пониманию необходимости свернуть военно-техническую поддержку Украины, поскольку эта поддержка требует всё больших ресурсов и приносит всё меньшие результаты, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.