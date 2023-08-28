Москва, 28 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Военно-морской флот (ВМФ) России ночью нанёс групповой удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ, цель достигнута, объект поражён, сообщили 28 августа в Минобороны РФ.

Минобороны России ВМФ России

«Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Объект поражен», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 28 августа над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету, а также два беспилотника.

Кроме того, ещё один беспилотник 28 августа был уничтожен в районе подмосковных Люберец силами противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. В Минобороны уточнили, что попытка теракта со стороны киевского режима была пресечена в 4:30 мск.