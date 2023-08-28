Москва, 28 августа, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Над Крымом уничтожены два беспилотника, пресечена попытка террористической атаки киевского режима. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня в районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что два дрона уничтожены над территорией Крыма дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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