Москва, 28 августа, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма. Об этом Минобороны России сообщило 28 августа в Telegram-канале.

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В ведомстве уточнили, что около 11:30 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Для этого ВСУ выпустили крылатую ракету.

Дежурные средства ПВО уничтожили вражескую ракету в воздухе, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее над Крымом были сбиты два украинских беспилотника самолётного типа. В оборонном ведомстве сообщили о пресечении попытки террористической атаки со стороны киевского режима. Глава региона Сергей Аксёнов уточнил, что вражеские дроны уничтожены системой ПВО на севере и западе полуострова.