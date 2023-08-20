Амстердам, 20 августа, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Нидерланды на переговоры с премьер-министром страны Марком Рютте. Об этом украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале.

Ron Sachs/dpa/Global Look Press Истребитель F-16

«Главный вопрос — F-16 для Украины», — уточнил он.

Накануне Зеленский побывал в Швеции, где также обсуждал возможность получения шведских истребителей.

Как передавало ИА Регнум, Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после того, как завершится подготовка лётчиков.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил начало обучения пилотов, инженеров и техников ВСУ работе с истребителями F-16. При этом, в какой стране проходит обучение и когда именно оно началось, глава ведомства не уточнил. Резников отметил, что на подготовку уйдёт минимум полгода, но, возможно, больше. В это же время пилоты ВСУ будут учить английский язык, сказал министр.

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер считает, что Украина может получить первые американские истребители в 2024 году, но их освоение на достаточно высоком уровне займёт не менее пяти лет из-за неопытности пилотов ВСУ.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум высказал мнение о том, что решение США поставить Украине через Данию и Нидерланды истребители F-16 говорит о реализации последовательной американской политики использования ВСУ в качестве торпеды против России. Однако поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО, добавил эксперт.

По словам кандидата в президенты США Роберта Кеннеди — младшего, передача Киеву F-16 несёт угрозу для всего человечества, а их поставки не предотвратят крушения Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь подчёркивал, что F-16 способны нести ядерные заряды, и российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель F-16 под доставку ядерных вооружений — сам факт появления их у ВСУ будет расцениваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.