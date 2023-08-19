Киев, 19 августа, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Обучение пилотов, инженеров и техников ВСУ работе с истребителями F-16 уже началось, заявил 19 августа в интервью телеканалу «24» министр обороны Украины Алексей Резников.

Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Истребитель F-16

В какой стране проходит обучение и когда именно оно началось, он не уточнил. Резников отметил, что обучение займёт как минимум полгода, но, возможно, больше.

«Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А главное — сколько», — сказал Резников.

Также министр обороны Украины отметил, что в этот же период пилоты ВСУ будут учить и английский язык.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16. Самолёты должны передать ВСУ Дания и Нидерланды, это может состояться после того, как лётчики ВСУ завершат обучение.

Украина может получить первые американские истребители F-16 уже в 2024 году, но из-за неопытности пилотов ВСУ на освоение истребителей на достаточно высоком уровне может уйти не менее пяти лет, заявил 18 августа командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер.

Уже поставленные Западом Украине немецкие танки прекрасно горят, а если в Киев направят и истребители, их постигнет та же участь, отмечал ранее президент России Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь подчёркивал, что F-16 способны нести ядерные заряды, и российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель F-16 под доставку ядерных вооружений — сам факт появления их у ВСУ будет расцениваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

Решение США поставить Украине истребители F-16 через третьи страны — подтверждение последовательности американской политики использовать ВСУ в качестве торпеды против России, но поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО, отметил ранее в разговоре с ИА Регнум директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

19 августа в ходе своей поездки в Стокгольм президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пилоты ВСУ начали обучение работе со шведскими истребителями JAS Gripen. Кроме того, Укриана ведёт переговоры о поставках этих истребителей, но решение ещё не принято, сообщили в Киеве.