Вашингтон, 19 августа, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Украина может получить первые американские истребители F-16 в 2024 году, но их освоение на достаточно высоком уровне займёт не менее пяти лет из-за неопытности пилотов ВСУ. Об этом изданию Breaking Defense сказал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Генерал отметил, что Киев направляет на обучение молодых лётчиков «с практически нулевым налётом».

«Им придётся потренироваться на самолётах с пропеллерами, затем они отправятся во Францию летать на Alpha Jet. Всё это требует времени. Поэтому вы не увидите F-16 на Украине по меньшей мере до следующего года», — выразил своё мнение Хекер.

При этом, пилотам нужно будет пройти курсы английского языка в Великобритании. Таким образом, по мнению военного эксперта, подготовка пары эскадрилий F-16 займёт годы — «не менее четырёх-пять лет».

Как сообщало ИА Регнум, власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16.

Самолёты Украине передадут Дания и Нидерланды после того, как украинские лётчики завершат обучение.

Ранее Вашингтон обещал, что обучение пилотов ВСУ должно начаться «относительно скоро».

Решение США поставить Украине через Данию и Нидерланды истребители F-16 говорит о реализации последовательной американской политики использования ВСУ в качестве торпеды против России. Однако поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.