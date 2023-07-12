Москва, 13 июля, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что факт появления у Украины боевых истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться российской стороной как угроза в ядерной сфере. Об этом он заявил в интервью газете «Лента. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Пример крайне опасного развития событий — планы США по передаче… истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы… что Россия не может игнорировать способность этих самолётов нести ядерное оружие», — заявил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолёт под доставку ядерных вооружений, а сам факт появления F-16 у ВСУ будет расцениваться российской стороной как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

Сергей Лавров напомнил, что Соединённые Штаты Америки и их союзники по НАТО своими действиями создают риски прямого вооружённого столкновения с Россией, что может привести к катастрофическим последствиям.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен в ходе выступления на форуме НАТО заявила, что обучение украинских лётчиков управлению истребителями F-16 займёт от шести до восьми месяцев. Европейские страны смогут передать Украине соответствующие самолёты только после завершения обучения пилотов.