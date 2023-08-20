Вашингтон, 20 августа, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Передача Украине американских истребителей F-16 несёт угрозу для всего человечества, написал в соцсети X кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

Defense.gov F-16

«Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества», — считает политик.

Кеннеди-младший предлагает снова провести переговоры для урегулирования украинского конфликта.

По его мнению поставки F-16 не предотвратят крушения Украины. На подготовку пилотов для управления этими истребителями уходит много времени, их эксплуатация также требует больших навыков, заключил Кеннеди-младший.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Роберт Кеннеди — младший заявил, что президент США Джо Байден «продаёт» миру недостоверные сведения об Украине, скрывая реальное положение дел.

Если бы Кеннеди — младший занял кресло главы Белого дома, то незамедлительно инициировал мирные переговоры между Москвой и Киевом, сказал он. Политик напомнил, что Россия не раз пыталась избежать конфликта, Владимир Зеленский стал в 2019 году президентом Украины после обещания подписать Минские соглашения.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил начало обучения пилотов, инженеров и техников ВСУ работе с истребителями F-16. При этом в какой стране проходит обучение и когда именно оно началось, глава ведомства не уточнил. Резников отметил, что на подготовку уйдёт минимум полгода, но, возможно, больше. В это же время пилоты ВСУ будут учить английский язык, сказал министр.