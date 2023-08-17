СМИ: американские истребители F-16 Киев получит от Дании и Нидерландов
Reuters: США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов
Вашингтон, 18 августа, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16. Об этом сообщает агентство Reuters.
Самолёты Украине передадут Дания и Нидерланды после того, как украинские лётчики завершат обучение.
Ранее Вашингтон обещал, что обучение пилотов ВСУ должно начаться «относительно скоро».
Как сообщало ИА Регнум, США с союзниками ищут варианты передачи Киеву американских истребителей F-16 от третьих стран. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Эксперты заявили, что власти США опоздали с принятием решения о поставке на Украину истребителей F-16, к моменту окончания подготовки лётчиков ВСУ эти самолёты уже не смогут оказать ВСУ существенной помощи в контрнаступлении.
Военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо во время интервью высказал мнение, что США не посылают Украине новейшую военную технику из-за риска, что она попадёт в руки не только России, но и Китая, которые могут воспользоваться секретной информацией.