Вашингтон, 18 августа, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16. Об этом сообщает агентство Reuters.

(сс) Subharnab Majumdar F-16

Самолёты Украине передадут Дания и Нидерланды после того, как украинские лётчики завершат обучение.

Ранее Вашингтон обещал, что обучение пилотов ВСУ должно начаться «относительно скоро».

Как сообщало ИА Регнум, США с союзниками ищут варианты передачи Киеву американских истребителей F-16 от третьих стран. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Эксперты заявили, что власти США опоздали с принятием решения о поставке на Украину истребителей F-16, к моменту окончания подготовки лётчиков ВСУ эти самолёты уже не смогут оказать ВСУ существенной помощи в контрнаступлении.

Военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо во время интервью высказал мнение, что США не посылают Украине новейшую военную технику из-за риска, что она попадёт в руки не только России, но и Китая, которые могут воспользоваться секретной информацией.