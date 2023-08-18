Москва, 18 августа, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Решение США поставить Украине через Данию и Нидерланды истребители F-16 говорит о реализации последовательной американской политики использования ВСУ в качестве торпеды против России. Однако поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее агентство Reuters подтвердило информацию о решении США передать через Данию и Нидерланды Украине американские истребители F-16. Сообщается, что страны получат истребители после того, как украинские пилоты пройдут необходимое обучение, к которому они должны приступить в скором времени.

«США последовательно реализуют свою политику по использованию ВСУ в качестве торпеды против России, которая должна, по их замыслу, подорвать потенциал России. Они играют словами. Это такая контролируемая эскалация, когда они смотрят в глаза и пережимают шею. Проблема в том, что мы ответной реакцией должны превосходить их действия», — отметил Подберёзкин.

По мнению эксперта, Вашингтон уже не первый раз реализует свою стратегию переноса «красных линий» поставок — сначала заявлять о возможности передачи оружия, затем подвергать это сомнению, отказываться от идеи, но в итоге хотя бы частично, но осуществлять поставку. Подберёзкин напомнил, что аналогичная ситуация возникала и вокруг ПТРК Javelin и с ракетным комплексом HIMARS.

«Но количество-то небольшое одобрено. А группа пилотов будет готовиться к боевым действиям не менее полугода, хотя по факту должна год-два. Но никаких радикальных или качественных изменений в военном плане это не принесёт. Нам есть что против этого поставить», — рассказал военный политолог.

Подберёзкин отметил, что истребители F-16 существуют уже 40 лет, и российские системы ПВО создавались в том числе с учётом использования американской фронтовой авиации. К тому же, по словам эксперта, эти боевые самолёты немногим отличаются от отечественных «МИГов».

«Наши истребители СУ-30 и СУ-35 против них не хуже, а может, даже и лучше», — заключил Подберёзкин.

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что передача американских истребителей через третьи страны направлена на создание иллюзии военной перспективы для Украины и Запада. Он назвал этот шаг символическим.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США с союзниками ищут варианты передачи Киеву американских истребителей F-16 от третьих стран.

Эксперты заявили, что власти США опоздали с принятием решения о поставке на Украину истребителей F-16, к моменту окончания подготовки лётчиков ВСУ эти самолёты уже не смогут оказать ВСУ существенной помощи в контрнаступлении.